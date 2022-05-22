В Энергодаре партизаны взорвали подъезд, в котором находился российский «гауляйтер» города

В Энергодаре партизаны взорвали подъезд, в котором находился российский «гауляйтер» города6
- 22.05.2022, 11:23
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Коллаборант с ранениями попал в реанимацию.
Во временно оккупированном Энергодаре в воскресенье утром неизвестные взорвали двери подъезда, где в то время находился местный российский гауляйтер, «глава военной администрации» Андрей Шевчик. По данным местного издания «Энергодар сегодня», коллаборант получил ранения.
«Сегодня утро началось не с кофе. В 8:30 жители проснулись от взрыва, прогремевшего на Улице Курчатова, 38», - сообщает издание в Telegram.
По предварительным данным в подъезде дома проживала мать российского пособия, в которую он наведывался каждое утро.
Сам коллаборант сейчас находится в реанимации.