Минтранс: Санкции практически поломали всю логистику в России 2 22.05.2022, 11:30

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Власти страны-агрессора признались в своем бессилии.

Санкции в отношении России "практически поломали всю логистику" в стране, сообщил во время визита в Астраханскую область министр транспорта Виталий Савельев, передает "Интерфакс".

"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры", — сказал он.

После российского военного вторжения в Украине крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk отказался работать с Россией. Из России также ушли логистические компании FedEx и UPS. США, Канада и Евросоюз закрыли свое небо для российских самолетов.

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