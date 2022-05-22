Белорусы по невнимательности заправляются дорогим дизелем на «спецзаправках» 2 22.05.2022, 11:56

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В «ловушку» попадают водители в приграничных городах.

На некоторых приграничных АЗС (список их представлен в приложении к постановлению Совмина от 05.05.2022 № 276) сейчас продают особое дизельное топливо, предназначенное для заправки фур, зарегистрированных в Европейском союзе. Цена такого горючего в полтора раза больше стоимости обычного ДТ — 3,58 рубля вместо 2,34, пишет av.by.

На одной из заправок, где теперь реализуют «дизель» для европейских перевозчиков, дорогое топливо заливают в бак и водители белорусских легковых авто.

Представители АЗС, расположенной на ул. Краснознаменной в Гродно, сообщили, что фур пока не было. Зато дорогую «солярку» залил водитель легковушки. Цена мужчину устроила, не смутило его и то, что горючее предназначено для грузовых автомобилей.

Поэтому стоит быть внимательными при выборе места для пополнения топлива. Как отмечает сам «Белнефтехим», белорусы и физлица из ЕС могут заправляться другими видами ДТ на станциях, не включенных в перечень Совмина, — таких в республике более восьмисот.

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