Родственники советуют оккупантам получать ранения от ВСУ, чтобы заработать на квартиру в РФ 16 22.05.2022, 11:58

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Захватчики жалуются близким, что российский рубль превращается в «фантики».

Оккупанты обеспокоены тем, что из-за сильной девальвации 3 млн рублей выплаты за ранения не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись...", - рассказывает оккупант, который уже получил средства за ранение.

Его собеседник шутит, что для следующей выплаты, надо получить еще одну порцию "люлей" от ВСУ.

"Еще одно ранение и как раз хватит", - говорит он.

В СБУ, комментируя запись, напомнили оккупанту, что после возвращения в Украину его постигнет судьба 29 тысяч уничтоженных захватчиков.

"Что ж, если у этого оккупанта не хватает денег и мозгов, и он действительно вернется в Украину, то наши защитники сделают все, чтобы он присоединился к почти 29 тыс. "двухсотых" захватчиков", - говорится в сообщении.

Оккупанты также жалуются, что рубль стал "фантиком".

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