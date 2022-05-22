В России сожгли «коктейлями Молотова» военкомат в Удмуртии

В России сожгли «коктейлями Молотова» военкомат в Удмуртии7
- 22.05.2022, 12:01
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Это уже 13-й подтвержденный случай нападения на призывные пункты.
В России продолжают пылать военкоматы.
Призывной пункт в поселке Игра (Удмуртия) сгорел из-за в следствии запущенного в здание «коктейля Молотова». Осколки от бутылки с запахом зажигательной смеси нашли на полу, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Это уже 13-й поджог военкомата в РФ. Подобные случаи произошли в Рязанской, Воронежской, Омской, Ростовской, Московской, Ивановской областях и других регионах.