В некоторых районах Минска отключили горячую воду 22.05.2022, 12:11

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Кто следующий?

Минские тепловые сети начали профилактические отключения горячей воды, пишет officelife.media. С 16 по 18 мая ее, например, отключили в районе станции метро «Автозаводская», в некоторых домах на улице Розы Люксембург, в Боровой, Лошице и т. д. Где еще ожидаются отключения и когда?

Следующий этап начнется 23 мая: Маяковского, 135 к.1; Тепличная, 1.

А 24 мая горячую воду отключат в домах на улицах:

Азизова, 3, 4, 6, 8; Гая 14, 16, 16а, 18, 20, 23, 24, 25, 25а, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 40, 42; Карастояновой, 3, 3а, 5, 5а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Каховская, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 70а; Орловская, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 31 к.2, 33, 40, 40а; Осипенко, 15, 17, 17а, 17 к.2, 17 к.3, 19, 21, 21а, 25, 27; проезд Сморговский, 29; Червякова, 24, 46; бульвар Шевченко, 9, 11, 13, 15, 17; Щедрина, 46а, 83; 50 лет Победы, 1, 1 к.1; 1 к.2; 3, 3б; 5 к.1; 5 к.2; 5а; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23; Героев 120-й Дивизии, 17; Гуртьева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Каховская, 26; Независимости пр., 202, 202/3; Путилова, 1, 3; Рогачевская, 1, 3, 5, 7, 7а; 9,19; Сморговский тр., 1, 3, 7, 9, 10; Фогеля, 1в; 1г; 1е; 1к; 1л; 1, 5, 7, 9, 19; Червякова, 50, 52, 62, 64, 64а.

С 25 мая: Красина, 7, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; Павловского, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50б; 50, 54а; 54.

Еще одна волна запланирована на 26 мая:

Асаналиева, 1, 2, 4, 5, 6 к.1, 6 к.2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 к.1, 13 к.2, 13 к.3, 14, 15, 16, 18, 20 к.1, 20 к.2, 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3, 24, 26, 28, 30, 32, 34 к.1, 34 к.2, 36 к.1, 36 к.2, 38 к.1, 40б, 40 к.1, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72; Брестская, 77а, 77, 79, 81, 83, 87, 90; Казинца, 33, Кижеватова, 7 к.2, 9, 58, 60 к.1; 60 к.2; 60 к.3; 60 к.4; 60 к.6; 60 к.7, 62, 62в, 64, 66, 68, 70, 72к.1, 72к.2, 72к.3, 74, 76, 78, 80к.1, 80к.2; Корженевского 51; переулок Корженевского 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Осиповичская, 5, 5а; Пуховичская, 5а, 8, 14, 18, 20, 21; Серова, 1а, 1б, 3а, 3, 5а, 15, 17, 31, 33, 54; 1-й переулок Фомина, 8; Жлобинская, 12; Пирогова, 6.

Если не произойдет крупных поломок и других непредвиденных событий, то в каждом случае отключение не продлится более 13 дней.

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