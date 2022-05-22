Найден российский военный из статьи NYT о массовом расстреле жителей Бучи 19 22.05.2022, 12:49

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Журналисты установили личность преступника.

Журналисты «Важных историй» установили личность одного из российских оккупантов, причастных к убийству восьмерых жителей Бучи, о котором писало издание The New York Times, сообщает inforesist.org.

«С большой долей вероятности на фото The New York Times справа стоит 37-летний Чингиз Атантаев. На это указывают сервисы распознавания лиц, и собранные нами детали его биографии», — пишут журналисты.

Атантаев уроженец Магадана, однако уже много лет живет в Пскове. Именно там дислоцированы 104 и 234 десантно-штурмовые полки (в/ч 32515 и в/ч 74268 соответственно), которые, по сообщению The New York Times, занимались зачисткой Бучи.

В соцсетях Атантаев подписан на многочисленные группы, связанные с армией, оружием и боевыми единоборствами. Кроме того, в 2017 году, добиваясь улучшения жилищных условий, он подавал в псковский суд иск к российскому минобороны «о признании несовершеннолетней дочери его супруги членом семьи военнослужащего».

В последний раз Атантаев заходил на свою страничку во «ВКонтакте» 12 апреля. Журналисты позвонили его жене Татьяне Чеснак, однако она отказалась связать их с Чингизом и отвечать на какие-либо вопросы о муже.

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