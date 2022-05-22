Под Борисовом ремонт дороги «закончился» быстрее, чем начался 7 22.05.2022, 12:56

6,100

Местные жители возмущены.

Ямы и выбоины на дороге Демидовка — Тарасовка под Борисовом уже более года являются серьезной проблемой для местных жителей, пишет телеграм-канал БОР.

На днях дорожники залили несколько самых глубоких ям со стороны демидовского кладбища и на этом все. По всей видимости этого хватило для отчета о проделанной работе.

— У нас агрогородок, рядом Борисов, а дороги никакие, — негодует сельчанин. — После дождя вообще проехать невозможно. Сегодня забуксовал в центре деревни. Хотя бы подсыпали песком, щебнем…

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.