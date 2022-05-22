Литва и Латвия прекратили импорт российской электроэнергии

Литва и Латвия прекратили импорт российской электроэнергии10
- 22.05.2022, 13:06
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Покупка электричества в РФ остановлена сегодня.
Биржевой оператор Nord Pool решил приостановить сотрудничество с российской компанией Inter Rao, поставляющей электричество в страны Балтии с 22 мая. Об этом сообщает министерство энергетики Литвы.
С воскресенья Литва и Латвия не будут импортировать российскую электроэнергию.
«Это чрезвычайно важная веха не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы наши деньги финансировали российскую военную машину», — говорит министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
Теперь потребности Литвы в электричестве будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта через электросоединения со Швецией, Польшей и Латвией.
Для Латвии подобное решение также не станет проблемой, пишет Delfi со ссылкой на мнение экспертов. Как указывает издание, сейчас Латвия производит больше электроэнергии, чем потребляет, а объем электроресурсов, поставляемый Россией, относительно мал.
С сегодняшнего дня Литва также должна остановить импорт российской нефти и природного газа. Потребность Литвы в газе будет обеспечиваться через терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде. Российскую нефть использовал единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй, управляемый польским концернам Orlen. Он отказался от этой нефти после истечения срока контрактов на ее поставку больше месяца назад.