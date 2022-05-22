Литва и Латвия прекратили импорт российской электроэнергии 10 22.05.2022, 13:06

2,282

Покупка электричества в РФ остановлена сегодня.

Биржевой оператор Nord Pool решил приостановить сотрудничество с российской компанией Inter Rao, поставляющей электричество в страны Балтии с 22 мая. Об этом сообщает министерство энергетики Литвы.

С воскресенья Литва и Латвия не будут импортировать российскую электроэнергию.

«Это чрезвычайно важная веха не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы наши деньги финансировали российскую военную машину», — говорит министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Теперь потребности Литвы в электричестве будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта через электросоединения со Швецией, Польшей и Латвией.

Для Латвии подобное решение также не станет проблемой, пишет Delfi со ссылкой на мнение экспертов. Как указывает издание, сейчас Латвия производит больше электроэнергии, чем потребляет, а объем электроресурсов, поставляемый Россией, относительно мал.

С сегодняшнего дня Литва также должна остановить импорт российской нефти и природного газа. Потребность Литвы в газе будет обеспечиваться через терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде. Российскую нефть использовал единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй, управляемый польским концернам Orlen. Он отказался от этой нефти после истечения срока контрактов на ее поставку больше месяца назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».