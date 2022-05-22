«Таких операций в истории не было»: стали известны детали авиапрорыва блокады Мариуполя 6 22.05.2022, 13:20

23,032

Всего было совершено пять вылетов.

Попыток перебросить помощь украинским защитникам на "Азовстали" в Мариуполе было более пяти. Все, кроме двух последних, были успешными.

Об этом в интервью для "Украинской правды" рассказал первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий.

По его словам, украинские пилоты на вертолетах доставляли в заблокированный россиянами город подкрепления, вооружение, лекарства и прочее необходимое защитникам Мариуполя, и забирали раненых и тела убитых.

По словам основателя "Азова", спецоперация авиапрорыва была спланирована и проводилась под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины. Сам Билецкий занимался организацией десанта. Благодаря спецоперации удалось переправить вертолетами для усиления обороны города 72 бойцов "Азова".

Билецкий подчеркнул, что такого не делала еще ни одна армия в истории.

"То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках надо прежде всего выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких "падениях черного ястреба" никогда американцы не позволяли себе входить на более чем сотню километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было", – сказал он.

Одним из первых, кто был доставлен вертолетом в Мариуполь, стал "азовец" "Кельт", он погиб на следующий день.

"Погиб так, как и хотел, кстати. Он многим друзьям говорил: "Хочу дома умереть". И погиб он на соседней улице от того дома, где родился и вырос. Погиб прямо в сердце своей малой родины", – отметил Билецкий.

Доставляли вертолетами в Мариуполь также медиков.

"В последний вылет в вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга - всего 5 представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из Днепра... Это действительно для меня герои", - рассказал Билецкий.

По его словам, всем было тяжело лететь, но тяжелее всего первому и тем, кто уже знал, что россияне вычислили трассу полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.

"Они летели, четко понимая, что вероятность (погибнуть, - УНИАН) просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши", — подчеркнул Билецкий.

Относительно же истории командира первого экипажа вертолета Билецкий сказал, что она достойна экранизации.

"Возможно, после войны, или даже во время войны она будет экранизирована. Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это уже должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив - здоров", – констатировал первый командир "Азова".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время доставки еды и воды на "Азовсталь" погибло много летчиков. Президент назвал их абсолютными героями, которые знали, что долететь до "Азовстали" и привезти туда лекарства, продукты питания, воду, забрать тела, раненых – почти невозможно, но пилоты все равно соглашались лететь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».