Президента Польши в Верховной Раде встретили овацией 2 22.05.2022, 13:28

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Анджей Дуда начал свое выступление перед украинскими парламентариями.

Сегодня, 22 мая президент Польши Анджей Дуда начал свое выступление в Верховной Раде Украины. В парламенте также присутствует и глава украинского государства Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

"В парламенте выступает президент Польши Анджей Дуда. Также на выступлении присутствует президент Украины и правительство", - написал Железняк.

Обновлено. Со временем нардеп сообщил, что свое выступление начал и украинский президент Владимир Зеленский.

"Выступает президент Украины Владимир Зеленский со словами благодарности народу Польши за помощь и поддержку", - добавил Железняк.

Напомним, накануне польский лидер Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину. Ранее анонсировалось, что он выступит с посланием в Верховной Раде как первый глава иностранного государства с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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