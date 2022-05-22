ВСУ впервые в истории уничтожили российский «Тюльпан»: полное видео ликвидации 4 22.05.2022, 13:33

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Геолокацию вражеской САУ слили российские пропагандисты.

Вооруженные силы Украины впервые в современной истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан".

Как сообщили в Facebook СтратКом ВСУ, уничтожить военную технику захватчиков удалось в районе Рубежного.

САУ 2С4 "Тюльпан" оккупантов украинские защитники "накрыли" благодаря сливе ее геолокации российскими пропагандистами. Такое событие удалось зафиксировать на видео.

"Это первое документальное подтверждение уничтожения САУ такого класса не только в этой войне, а вообще в современной истории. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!",- говорится в сообщении.

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