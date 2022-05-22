Подрыв партизанами главы «администрации» оккупантов в Энергодаре подтвердили официально

Подрыв партизанами главы «администрации» оккупантов в Энергодаре подтвердили официально10
- 22.05.2022, 13:45
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Ранены фейковый «мэр» и два его телохранителя.
В Энергодаре на улице Курчатова прогремел взрыв. Оказалось, что неизвестные взорвали дверь подъезде мэра-коллаборанта Андрея Шевчика, в результате чего он получил ранение.
Об этом пишет в Telegram-канале городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Как отметил Орлов, в результате взрыва ранения получили:
"гауляйтер" Андрей Шевчик;
охранники мэра-коллаборанта.
Сейчас известно, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
Россия также подтвердила подрыв неизвестными главы своей "администрации" оккупантов в Энергодаре. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, российское СМИ со ссылкой на "правоохранительные органы" оккупированного города подтверждает ранение Шевчика и его телохранителей. Никто из гражданских во время взрыва не пострадал.