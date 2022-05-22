Подрыв партизанами главы «администрации» оккупантов в Энергодаре подтвердили официально 10 22.05.2022, 13:45

12,338

Ранены фейковый «мэр» и два его телохранителя.

В Энергодаре на улице Курчатова прогремел взрыв. Оказалось, что неизвестные взорвали дверь подъезде мэра-коллаборанта Андрея Шевчика, в результате чего он получил ранение.

Об этом пишет в Telegram-канале городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Как отметил Орлов, в результате взрыва ранения получили:

"гауляйтер" Андрей Шевчик;

охранники мэра-коллаборанта.

Сейчас известно, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Россия также подтвердила подрыв неизвестными главы своей "администрации" оккупантов в Энергодаре. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, российское СМИ со ссылкой на "правоохранительные органы" оккупированного города подтверждает ранение Шевчика и его телохранителей. Никто из гражданских во время взрыва не пострадал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».