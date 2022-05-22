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Дагестанская школьница на торжественной линейке: Нет войне, свободу Украине, Путин - черт!

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  • 22.05.2022, 13:52
  • 13,718
Дагестанская школьница на торжественной линейке: Нет войне, свободу Украине, Путин - черт!

Выступление смелой девушки сопровождалось аплодисментами.

В одной из школ Республики Дагестан (входит в состав Российской Федерации) во время последнего звонка выступили против войны в Украине и назвали российского президента Владимира Путина "чертом".

Во время мероприятия одна из девушек выкрикнула: "Нет войне, свободу Украине, Путин - черт!".

После таких заявлений прозвучали аплодисменты, сообщает УНИАН.

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