Дагестанская школьница на торжественной линейке: Нет войне, свободу Украине, Путин - черт! 15 22.05.2022, 13:52

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Выступление смелой девушки сопровождалось аплодисментами.

В одной из школ Республики Дагестан (входит в состав Российской Федерации) во время последнего звонка выступили против войны в Украине и назвали российского президента Владимира Путина "чертом".

Во время мероприятия одна из девушек выкрикнула: "Нет войне, свободу Украине, Путин - черт!".

После таких заявлений прозвучали аплодисменты, сообщает УНИАН.

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