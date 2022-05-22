Медики рассказали, из-за каких напитков растет жир на животе 2 22.05.2022, 14:03

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Специалисты посоветовали, чем их можно заменить.

Согласно новому исследованию, некоторые алкогольные напитки могут нести больший риск увеличения висцерального жира, чем другие. Какие напитки наиболее вредны, сообщает Express (перевод — newsyou.info).

Ученые отметили, что именно висцеральный жир несет в себе большие риски для здоровья.

Он не только покрывает внутренние органы, но и выделяет токсические химические вещества в кровоток, которые вызывают вялотекущее воспаление, — отметили специалисты.

Во время исследования влияния напитков на жир, ученые изучили образ жизни взрослых людей в возрасте от 40 до 79 лет в Великобритании. Они выяснили, что достаточно вредными напитками, провоцирующими образование токсичного жира, являются: пиво, спиртные и сладкие алкогольные напитки.

В целом потребление алкоголя связано с увеличением талии, потому что когда вы пьете алкоголь, печень сжигает алкоголь вместо жира, — сказал Майкл Дженсен, эксперт по эндокринологии и исследователь ожирения из клиники Майо.

Они также отметили, что магазинный сок и газировку нужно заменять на другие, более полезные напитки.

Свежевыжатый сок всегда окажется полезнее. Однако им тоже не стоит увлекаться, ведь фруктовые кислоты раздражают слизистую желудка. Желательно разбавлять свежевыжатый фруктовый сок водой или соком из овощей. Для придания напитку яркого вкуса можно добавить немного лимона, минеральной воды или молотого имбиря, — посоветовали они.

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