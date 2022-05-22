Зеленский анонсировал особый статус для польских граждан в Украине

Зеленский анонсировал особый статус для польских граждан в Украине1
- 22.05.2022, 14:07
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Соответствующий законопроект он подаст в Верховную Раду.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение особого статуса польских граждан в Украине. Соответствующий законопроект он подаст в Верховную Раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной Рады в Конституционном суде Ольги Совгири.
"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", - отметила она.
Деталей законопроекта пока нет.
Напомним, сегодня президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. На днях он заявил, что война России против Украины должна завершиться возвращением Киеву всех захваченных территорий.
Кроме того, сегодня Дуда выступил в парламенте и стал первым иностранным лидером, который обратился к украинским народным депутатам не в дистанционном режиме.