Кто станет чемпионом Англии по футболу?
- 22.05.2022, 14:14
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«Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на один балл.
22 мая пройдут матчи заключительного тура чемпионата Англии. Главная интрига до сих пор не разрешена. "Манчестер Сити" лидирует в таблице, но его преимущество перед "Ливерпулем" составляет всего один балл, сообщает pressball.by.
"Горожане" в последнем туре сыграют с "Астон Виллой" дома, "красные" также в родных стенах встретятся с "Вулвергемптоном". Начало матчей — в 18.00.
Котировки Букмекерской конторы Марафон: победа "Манчестер Сити" — 1.192, ничья — 8.80, победа "Астон Виллы" — 20.50.
Победа "Ливерпуля" — 1.198, ничья — 8.70, победа "Вулвергемптона" — 19.50.