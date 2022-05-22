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Кто станет чемпионом Англии по футболу?

  • 22.05.2022, 14:14
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Кто станет чемпионом Англии по футболу?

«Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на один балл.

22 мая пройдут матчи заключительного тура чемпионата Англии. Главная интрига до сих пор не разрешена. "Манчестер Сити" лидирует в таблице, но его преимущество перед "Ливерпулем" составляет всего один балл, сообщает pressball.by.

"Горожане" в последнем туре сыграют с "Астон Виллой" дома, "красные" также в родных стенах встретятся с "Вулвергемптоном". Начало матчей — в 18.00.

Котировки Букмекерской конторы Марафон: победа "Манчестер Сити" — 1.192, ничья — 8.80, победа "Астон Виллы" — 20.50.

Победа "Ливерпуля" — 1.198, ничья — 8.70, победа "Вулвергемптона" — 19.50.

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