«Никто не нарушит наше единство»: Анджей Дуда выступил с яркой речью перед украинским парламентом 2 22.05.2022, 14:20

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Свое обращение политик начал с того, что зачитал первые строчки гимна Украины и Польши.

Президент Польши Анжей Дуда прибыл с внезапным официальным визитом в Киев ‒ в знак поддержки Украины прибыл в Киев. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским польский лидер прибыл в Верховную Раду и выступил перед парламентариями.

Свою речь перед нардепами глава Польши начал с того, что зачитал первые строчки гимна Украины и Польши, сообщает glavred.info.

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", — заявил Дуда.

Кроме того, по словам президента Польши, после всех зверств, которые русские оккупанты совершили в Украине, с Россией никто не будет иметь дело в Европе.

"После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры!", ‒ говорит Дуда.

Кроме того, президент Польши пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Европейского союза.

Далее, Анджей Дуда в речи процитировал Ивана Франко — о "духе, который тело рвет к бою". Лидер Польши также заявил, что героическая оборона Мариуполя навсегда запечатлеется в мировой истории.

"Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за ваше отвагу и вашу защиту Отечества", ‒ подытожил он.

Выступил с трибуны Верховной Рады и президент Украины Зеленский.

"На самой передовой Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Поляки это знают, уважают и ценят, всячески этому способствуют… Именно поэтому мы все равно видим санкционные меры. Польша является одним из лидеров продвижения санкций, которые крайне необходимы, чтобы принудить Россию к миру", - заявил он.

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