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На свободу вышел волонтер штаба Бабарико Левон Халатрян

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  • 22.05.2022, 14:29
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На свободу вышел волонтер штаба Бабарико Левон Халатрян

Политзаключенный провел на «химии» ровно 342 дня по статье 342.

Волонтер штаба Бабарико, глава Ruin Bar Ok16 Левон Халатрян вышел на свободу.

Политзаключенный был осужден на 2 года «химии». Наказание Левон отбывал в деревне Сушки Каменецкого района, где работал в колхозе.

На свободу он вышел 21 мая, сообщает Dissident.by.

Левон был осужден по статье 342 УК. Его задержали 11 августа 2020-го и семь месяцев до суда удерживали в СИЗО.

«Минутка символизма: я провел на химии ровно 342 дня по статье 342», - отметил Левон Халатрян.

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