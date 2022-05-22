На свободу вышел волонтер штаба Бабарико Левон Халатрян 1 22.05.2022, 14:29

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Политзаключенный провел на «химии» ровно 342 дня по статье 342.

Волонтер штаба Бабарико, глава Ruin Bar Ok16 Левон Халатрян вышел на свободу.

Политзаключенный был осужден на 2 года «химии». Наказание Левон отбывал в деревне Сушки Каменецкого района, где работал в колхозе.

На свободу он вышел 21 мая, сообщает Dissident.by.

Левон был осужден по статье 342 УК. Его задержали 11 августа 2020-го и семь месяцев до суда удерживали в СИЗО.

«Минутка символизма: я провел на химии ровно 342 дня по статье 342», - отметил Левон Халатрян.

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