На свободу вышел волонтер штаба Бабарико Левон Халатрян

На свободу вышел волонтер штаба Бабарико Левон Халатрян1
- 22.05.2022, 14:29
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Политзаключенный провел на «химии» ровно 342 дня по статье 342.
Волонтер штаба Бабарико, глава Ruin Bar Ok16 Левон Халатрян вышел на свободу.
Политзаключенный был осужден на 2 года «химии». Наказание Левон отбывал в деревне Сушки Каменецкого района, где работал в колхозе.
На свободу он вышел 21 мая, сообщает Dissident.by.
Левон был осужден по статье 342 УК. Его задержали 11 августа 2020-го и семь месяцев до суда удерживали в СИЗО.
«Минутка символизма: я провел на химии ровно 342 дня по статье 342», - отметил Левон Халатрян.