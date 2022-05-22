Глава лукашенковского «совбеза» запаниковал из-за «диверсионно-разведывательных групп» из Украины 22 22.05.2022, 15:24

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Вольфович заявил, что они «заходят на территорию Беларуси».

В Беларуси проходит второй этап «проверки сил реагирования». «Тестированию подвергаются различные организмы, в том числе территориальные войска», сообщили в сюжете пропагандистского «ВоенТВ», передает zerkalo.io.

«Смотрите, что творится на южных рубежах Республики Беларусь, на территории Украины. Сегодня группировка вооруженных сил на ровенском направлении на украинской территории составляет около 10,5 тысяч человек, на черниговском — 4,5 тысячи, на киевском — более 5 тысяч человек. Идет инженерное оборудование участков государственного границы вдоль украинской границы, вдоль наших южных рубежей, минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — заявил госсекретарь лукашенковского «совбеза» Александр Вольфович.

В сюжете пропагандистов отмечается, что ко «второму этапу проверки привлекают» дополнительные силы, в связи с чем произошло значительное наращивание произошло на «наиболее опасных», по мнению белорусских властей, направлениях. Часть задач возложена на подразделения «сил спецопераций».

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