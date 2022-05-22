Политзаключенного Игоря Олиневича перевели в колонию 22.05.2022, 15:26

Активиста этапировали из Гомельского СИЗО.

Политзаключенного анархиста Игоря Олиневича перевели в исправительную колонию № 20, сообщают правозащитники. Ранее заключенному присудили 20 лет лишения свободы.

Игорь Олиневич, которого 22 декабря приговорили к 20 годам колонии усиленного режима, этапировали из Гомельского СИЗО в исправительную колонию № 20.

Политического узника можно поддержать письмом:

ИК № 20, 247755, Михалковский сельсовет 70, Гомельская область.

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