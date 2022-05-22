Политзаключенного Игоря Олиневича перевели в колонию
- 22.05.2022, 15:26
Активиста этапировали из Гомельского СИЗО.
Политзаключенного анархиста Игоря Олиневича перевели в исправительную колонию № 20, сообщают правозащитники. Ранее заключенному присудили 20 лет лишения свободы.
Игорь Олиневич, которого 22 декабря приговорили к 20 годам колонии усиленного режима, этапировали из Гомельского СИЗО в исправительную колонию № 20.
Политического узника можно поддержать письмом:
ИК № 20, 247755, Михалковский сельсовет 70, Гомельская область.