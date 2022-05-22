Какой будет погода в Беларуси 23 мая 22.05.2022, 15:43

Прогноз.

В Беларуси 23 мая будет в основном без дождей, местами по северо-востоку возможны заморозки, сообщил в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 23 мая, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром по юго-западу пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 9, по северо-востоку местами на почве заморозки до минус 2. Днем будет 14-19 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».