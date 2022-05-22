В Беларуси введут новшество по уплате налогов на транспорт, недвижимость и землю 1 22.05.2022, 16:14

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С 1 июня.

С 1 июня в Беларуси введут единую форму извещения на уплату некоторых налогов. Физлица будут получать единую платежку на уплату нескольких сборов — на транспорт, недвижимость и землю. Об этом сообщает инспекция МНС по Брестской области.

При этом в единой форме извещения будет информация по всем объектам налогообложения конкретного человека. Речь в том числе про все автомобили, квартиры, земельные участки конкретного человека.

«Помимо расчета налогов форма извещения предусматривает более широкий спектр информации, носящей справочный характер (куда следует обращаться при наличии вопросов по начислению и уплате налогов, заполнение реквизитов при уплате налогов и др.)», — сообщает Мозырский райисполком.

Новшество предусмотрено постановление МНС № 6 от 11 февраля этого года.

Сейчас белорусам приходят отдельные извещения на уплату земельного налога, сбора на недвижимость. Причем по каждому объекту налогообложения — отдельная платежка. При желании можно оформить получение электронных извещений, тогда бумажную версию не будут присылать.

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