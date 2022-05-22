Беларусь приблизила российские «Искандеры» к границе с Украиной

Беларусь приблизила российские «Искандеры» к границе с Украиной16
- 22.05.2022, 16:22
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Это произошло впервые за два месяца войны.
Беларусь приблизила к границе с Украиной российские "Искандеры". Это произошло впервые за два месяца войны на территории Украины.
Об этом пишет РБК-Украина.
Несмотря на то, что Российская Федерация отступила с Киевского направления, Беларусь и в дальнейшем сохраняет часть российской техники и личного состава оккупанта на своих территориях. Иногда же, продолжают фиксировать и запуски ракет с территории страны.
Отмечается, что приоритетом отслеживания в настоящее время является:
ТРК "Точка-У";
РСЗО "Смерч"»;
РСЗО "Град";
ВТРК "Искандер".
Сегодня же, впервые за долгое время, мониторинговая группа зафиксировала перемещение "Искандеров" к границе с Украиной.