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Беларусь приблизила российские «Искандеры» к границе с Украиной

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  • 22.05.2022, 16:22
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Беларусь приблизила российские «Искандеры» к границе с Украиной

Это произошло впервые за два месяца войны.

Беларусь приблизила к границе с Украиной российские "Искандеры". Это произошло впервые за два месяца войны на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина.

Несмотря на то, что Российская Федерация отступила с Киевского направления, Беларусь и в дальнейшем сохраняет часть российской техники и личного состава оккупанта на своих территориях. Иногда же, продолжают фиксировать и запуски ракет с территории страны.

Отмечается, что приоритетом отслеживания в настоящее время является:

ТРК "Точка-У";

РСЗО "Смерч"»;

РСЗО "Град";

ВТРК "Искандер".

Сегодня же, впервые за долгое время, мониторинговая группа зафиксировала перемещение "Искандеров" к границе с Украиной.

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