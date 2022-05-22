Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание «Город-спаситель»
- 22.05.2022, 16:44
Этот город первым принял основной поток украинских беженцев.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание города-спасителя польскому Жешуву. Соответствующий указ он подписал перед визитом президента Польши Анджея Дуды.
Речь главы украинского государства в Раде в Facebook опубликовал замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига.
"Я ввел специальное почетное звание - город-спасатель - для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам. От имени всего Украинского народа я выражаю признательность Жешуву - первому городу-спасителю", - заявил Зеленский во время своей речи.
Стоит отметить, что Жешув находится в 100 километрах от границы с Украиной. Этот город первым принял основной поток украинских беженцев.