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Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание «Город-спаситель»

  • 22.05.2022, 16:44
Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание «Город-спаситель»

Этот город первым принял основной поток украинских беженцев.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание города-спасителя польскому Жешуву. Соответствующий указ он подписал перед визитом президента Польши Анджея Дуды.

Речь главы украинского государства в Раде в Facebook опубликовал замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига.

"Я ввел специальное почетное звание - город-спасатель - для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам. От имени всего Украинского народа я выражаю признательность Жешуву - первому городу-спасителю", - заявил Зеленский во время своей речи.

Стоит отметить, что Жешув находится в 100 километрах от границы с Украиной. Этот город первым принял основной поток украинских беженцев.

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