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В Беларуси хоронят военных, воевавших против Украины

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  • 22.05.2022, 16:45
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В Беларуси хоронят военных, воевавших против Украины

Они участвовали в российской агрессии.

В нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые вызвались заключить контракты с российскими ЧВК. В частности, траурные мероприятия по погибшим солдатом-контрактником прошли в городе Марьина горка Минской области (базируется 5 отдельная бригада специального назначения).

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

В Осиповичах Могилевской области (базируется 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

В целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. В воинских частях не проводится серьезной агитации или пропагандистских мероприятий. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с различными российскими ЧВК. Основной мотив для этого - деньги, которые обещают за участие в боевых действиях на украинской территории.

Но после ряда похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих испытать судьбу уменьшилось.

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