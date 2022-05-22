В Раде президент Польши подчеркнул силу украинцев, процитировав Ивана Франко 2 22.05.2022, 17:26

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«Дух, що тіло рве до бою».

22 мая президент Польши Анджей Дуда, выступая в Раде, заявил, что еще до открытого вторжения России в Украину был уверен в способности украинских войск дать отпор оккупанту. Запись его 30-минутного выступления опубликовал в Facebook спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Польша предоставила помощь, потому что мы в вас верили и верим. За много месяцев до вспышки войны я был убежден, что Украина эффективно даст отпор России, что буде, как герои стихотворения великого Ивана Франко, как "дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что "Польша никогда не оставит Украину в одиночестве".

"К сожалению, в Европе в последнее время появлялись и появляются голоса, которые вызывают беспокойство. Голоса, требующие, чтобы Украина уступила требованиям [президента РФ Владимира] Путина. Хочу сказать четко: только Украина имеет право решать свое будущее", – заявил президент Польши.

Дуда считает, что "международное сообщество должно требовать от России прекратить агрессию, полностью покинуть территорию Украины и перестать топтать международное право".

Во время выступления Дуды в сессионном зале Верховной Рады присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

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