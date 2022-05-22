Мигранты по-прежнему пробуют попасть в ЕС через Беларусь 1 22.05.2022, 18:05

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Соседи рассказали, сколько человек пытались перейти границу за сутки.

За минувшие сутки из Беларуси в Польшу пытались прорваться 24 мигранта, в Литву пытались попасть 7 человек, а в Латвию — 3 мигранта.

Как сообщает польская пограничная служба, в субботу, 21 мая, на территорию Польши пытались прорваться 24 мигранта — граждане Таджикистана, Индии, Турции, Ирака и Афганистана.

Попытки нелегального перехода зафиксированы около населенных пунктов Дубиче-Церкевне, Наревка, Пляска, рядом с которым находятся польские пограничные посты.

Всего в мае из Беларуси в Польшу пытались попасть 716 человек, а с начала года таких попыток зафиксировано 5135.

В субботу в Литву из Беларуси пытались попасть 7 нелегальных мигрантов. В тот же день латвийские пограничники развернули троих таких иностранцев, сообщает литовское издание LRT.

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