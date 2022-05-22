Жданов: Запад может дать Украине РСЗО типа MLRS и HIMARS с дальностью пуска до 300 км 10 22.05.2022, 18:11

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Украина может получить возможности перейти на дистанционное ведение войны.

Очень мало такого оружия, которое может быть предоставлено Украине для ведения бесконтактных боевых действий с войсками России. Киев может получить реактивные системы залпового огня типа MLRS и HIMARS. Появится возможность применить реактивные снаряды, дальность стрельбы которых составляет от 40 до 120 километров. Также можно будет поставить и оперативно-тактические ракеты с дальностью удара до 300 километров. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что Киев может получить от западного мира оружие, которые позволит перейти на дистанционное ведение боевых действий против российской армии.

По словам эксперта, мало такого оружия, которое может быть поставлено Украине. Однако если будут поставки РСЗО типа MLRS и HIMARS, то появится возможность наносить удары по противнику на дальности не только от 40 до 120 километров, но и до 300 километров. Тогда украинские войска получат единственный способ ведения дистанционной войны.

"Очень мало такого вооружения, которое может быть поставлено нам. Это могут быть в основном реактивные системы залпового огня типа MLRS и HIMARS. Дело в том, что они универсальные пусковые установки, и к ним могут применяться как реактивные снаряды с дальностью стрельбы от 40 до 120 км, так и оперативно-тактические ракеты с дальностью пуска до 300 км. Это будет единственный способ дистанционного ведения войны. Все остальное, та же артиллерия, просто дает нам преимущество в дальности и точности стрельбы", - подчеркнул Олег Жданов.

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