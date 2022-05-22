закрыть
22 мая 2022, воскресенье, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты обстреляли пограничный район Черниговской области

  • 22.05.2022, 19:04
  • 1,822
Оккупанты обстреляли пограничный район Черниговской области

Обстрел велся с территории РФ.

Российские оккупационные войска в воскресенье, 22 мая, обстреляли населенный пункт Сеньковка Черниговской области, информирует Оперативное командование "Север" в Facebook.

"Сегодня около 15:45 наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" с территории России, вероятно, из АГС (станковый автоматический гранатомет – ред.), в район населенного пункта Сеньковка", – говорится в сообщении.

В результате обстрела оккупантовв потерь среди личного состава и техники нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Шизофашизм
Шизофашизм Леонид Невзлин
Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев
Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох