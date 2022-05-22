Оккупанты обстреляли пограничный район Черниговской области
- 22.05.2022, 19:04
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Обстрел велся с территории РФ.
Российские оккупационные войска в воскресенье, 22 мая, обстреляли населенный пункт Сеньковка Черниговской области, информирует Оперативное командование "Север" в Facebook.
"Сегодня около 15:45 наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" с территории России, вероятно, из АГС (станковый автоматический гранатомет – ред.), в район населенного пункта Сеньковка", – говорится в сообщении.
В результате обстрела оккупантовв потерь среди личного состава и техники нет.