Власти Германии констатируют рост числа российских кибератак 2 22.05.2022, 19:25

Ситуация с IT-безопасностью в Германии рассматривается как «крайне напряженная».

Депутаты из "светофорной" коалиции ФРГ (названа по цветам входящих в нее Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "Союза-90"/"зеленых") предупреждают об участившихся российских кибератаках на немецкие компании, пишет деловое издание Handelsblatt в воскресенье, 22 мая.

"Ситуацию с IT-безопасностью в Германии следует по-прежнему рассматривать как крайне напряженную", - заявил член парламентского комитета по контролю за спецслужбами Константин фон Ноц. По его словам, за последние несколько недель были атакованы сразу несколько провайдеров из области стратегической инфраструктуры Германии. "Сейчас мы наблюдаем распространение атак на другие области", - констатирует Ноц.

Штефан Томе из Свободной демократической партии (СвДП) заявил, что Германия "однозначно" рассматривает кибератаки в качестве "продолжения военных действий президента России Владимира Путина". "Чем больше на Путина оказывается давление, будь то западные санкции или отсутствие успеха его войск в Украине, тем больше нам приходится ожидать крупномасштабных атак на Германию", - сказал он. Эти атаки "могут затронуть не только государственные институты, но во все большей степени и экономику", предупредил Томае.

Эксперт фракции СДПГ по вопросам финансовой преступности Себастьян Фидлер назвал действия хакеров лишь "предвестием" возможных дальнейших нападений. "Российские хакеры - одни из самых агрессивных и опытных в мире", - указал он.

Германия готовится отражать кибератаки

Константин фон Ноц анонсировал готовящиеся коалицией контрмеры против российских хакеров. Речь, по его словам, идет о разработке закона о защите стратегически важных инфраструктур и создании организации по оказанию киберпомощи при Федеральном агентстве технической помощи (THW).

Федеральное управление информационной безопасности (BSI) также заявило о "повышенном уровне угрозы" в связи с майскими кибератаками и призвало компании, организации и органы власти пересмотреть свои меры ИТ-безопасности и адаптировать их к текущей ситуации. При этом большинство DDos-атак были отражены или оказали лишь незначительное влияние, говорится в сообщении BSI.

Под ударом малые и средние предприятия

Последствия кибернападений особенно чувствительны для малых и средних предприятий, отмечает управляющий директор Федерального объединения малых и средних предприятий (BVMW) Маркус Йергер. Для компаний, в которых работает менее 50 человек, "каждая четвертая кибератака имеет очень серьезные или даже угрожающие жизни последствия", пояснил он.

Cреднего размера компании особенно уязвимы, потому что они гораздо реже делают резервное копирование данных или строят планы реагирования на кризисные ситуации. В них часто не хватает собственных IT-отделов и соответствующих специалистов, объяснил Йергер.

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