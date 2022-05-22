Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 22 мая 22.05.2022, 20:40

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Остается угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 22 мая.

Об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются восемьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает вести наступательные действия в Восточной операционной зоне и наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Остается угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении враг ужесточает контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Для повышения оперативности переброски войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск.

На Харьковском направлении враг в течение суток не проводил активных действий. Усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

На Славянском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое воздействие на позиции подразделений Сил обороны.

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.

Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций сил обороны вдоль линии столкновения на указанном направлении.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает работу по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы обстановка остается напряженной. Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. Проведена проверка местных вооруженных формирований.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства".

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