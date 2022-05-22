В Варшаве прошла акция памяти Витольда Ашурка 22.05.2022, 20:46

Смерть политзаключенного – трагедия всего народа.

Десятки людей собрались в субботу, 22 мая, в Варшавском костеле Святого Александра, где прошла месса, посвященная годовщине со дня трагической гибели в шкловской колонии политзаключенного Витольда Ашурка – активиста из Березовки. Мессу служил ксендз Вячеслав Борок, передает «Белсат».

В мессе принял участие брат погибшего – Андрей Ашурок, а также неравнодушные белорусы. У некоторых из них на груди были желтые прямоугольники, которые символизировали желтые отметины, которыми в СИЗО, тюрьмах и колониях обозначают политзаключенных, склонных к экстремизму. Из-за этой метки к человеку меняется отношение со стороны наблюдателей и есть определенные ограничения в доступе к библиотеке, спортзалу и другие.

После службы люди прошли коротким маршем по центру Варшавы к памятнику Николаю Копернику, где к ним присоединились другие активисты. Традиционная воскресная акция белорусов в Варшаве была посвящена Дню политзаключенного, который был объявлен в годовщину смерти Витольда Ашурка – 21 мая. Активисты пели белорусские песни, держали плакаты на белорусском и польских языках, а также портреты других политзаключенных.

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