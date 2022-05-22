Украинские беженцы могут остановить сокращение населения Эстонии 4 22.05.2022, 20:48

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Проблема могла бы уйти на задний план на 20 лет.

Если бы 30 тысяч украинских беженцев остались жить в Эстонии, это могло бы задержать сокращение населения Эстонии более чем на 20 лет. Об этом говорится в коротком отчете Центра мониторинга развития "Влияние украинских беженцев на население Эстонии: три сценария", сообщает err.ee.

Центр составил демографические сценарии пребывания в Эстонии около 10000, 30000 или 60000 беженцев.

Согласно заявлению эксперта Центра мониторинга развития Магнуса Пийритса, проживающие в Эстонии украинские беженцы стремительно увеличат численность населения, но в будущем население начнет сокращаться из-за низкой рождаемости и, согласно текущему долгосрочному прогнозу, из-за некомпенсированной иммиграции.

"С точки зрения рынка труда важным показателем является соотношение пожилых людей и людей трудоспособного возраста, которое значительно улучшится к 2050 году. Беженцы в долгосрочной перспективе будут чувствовать себя в Эстонии хорошо, поскольку треть беженцев – это дети, а уровень образования взрослых соответствует среднему в Эстонии", - уверен Пийритс.

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