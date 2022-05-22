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Украинские военные уничтожили в небе над Житомирщиной четыре вражеские ракеты

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  • 22.05.2022, 21:16
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Украинские военные уничтожили в небе над Житомирщиной четыре вражеские ракеты

Житомирщина была атакована с юго-восточного направления ракетами морского базирования.

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили над Житомирщиной четыре крылатые ракеты врага.

Об этом воздушное командование "Центр" сообщило в Фейсбуке.

Известно, что 22 мая около 13.00 РФ нанесла ракетные удары по объектам инфраструктуры Житомирской области. По информации военных, атаки были осуществлены с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Житомирщина готовится к возможному нападению с Беларуси.

Об этом на днях заявил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

– Я не могу сказать, что мы делаем на границе, но я могу заверить, что мы постоянно проводим работу, постоянно наращиваем оборонительные рубежи", – подчеркнул он.

Напомним, утром 20 мая оккупанты нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области. Были ранены три человека.

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