Украинские военные отразили 11 атак на Донбассе 22.05.2022, 21:49

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Сбит самолет и беспилотник.

Сегодня, 22 мая, украинские военные отразили на Донбассе 11 атак российской армии. Уничтожено большое количество техники противника, в том числе штурмовик Су-25 и беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.

Противник продолжает применять по всей линии фронта артиллерию, авиацию, танки и минометы. Сегодня украинские защитники отразили 11 вражеских атак.

В ходе сегодняшних боев российские войска потеряли:

6 танков;

10 бронемашин;

6 автомобилей, включая два грузовика с боеприпасами.

Кроме того, силами противовоздушной обороны были сбиты самолет Су-25 и беспилотник типа "Орлан-10".

Всего за прошедшую неделю в зоне группировки Объединенных сил были отбиты 84 вражеских атаки. Уничтожено:

1 зенитный ракетный комплекс;

43 танка;

20 артиллерийских систем, включая 4 РСЗО;

84 бронеавтомобилей;

34 автомобиля;

силы ПВО сбили 3 самолета и 18 беспилотников.

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