Как украинские партизаны подорвали главу администрации оккупантов в Энергодаре

Как украинские партизаны подорвали главу администрации оккупантов в Энергодаре5
- 23.05.2022, 7:37
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Появились подробности.
В Запорожской ОВА Украины рассказали подробности подрыва в Энергодаре 22 мая «главы военной администрации» захваченного Россией Энергодара Андрея Шевчика.
В сообщении говорится, что тот получил ранение в результате взрыва, который произошел в подъезде, где проживает его мать.
Отмечается, что при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, «из чего можно заключить, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему».
Следовательно, предатель, а также его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени», — говорится в сообщении.
По данным Запорожской ОВА, после этого захватчики искали красную Audi и двух молодых людей, а также усилили осмотр на блокпостах. Кроме того, к 24 мая всех автовладельцев заставляют снять тонировку с машин, и в противном случае угрожают штрафами.