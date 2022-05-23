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Белорусский режим разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения

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  • 23.05.2022, 7:40
  • 3,854
Белорусский режим разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения

Также ведется разведка.

Белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь осталась", - говорится в сообщении.

На Северском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

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