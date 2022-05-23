Белорусский режим разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения

Белорусский режим разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения3
- 23.05.2022, 7:40
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Также ведется разведка.
Белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь осталась", - говорится в сообщении.
На Северском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.