Белорусский режим разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения 3 23.05.2022, 7:40

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Также ведется разведка.

Белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь осталась", - говорится в сообщении.

На Северском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

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