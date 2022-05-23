Банки Беларуси потеряли вкладчиков 2 23.05.2022, 8:41

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Белорусы предпочитают хранить деньги в наличных.

В первом квартале 2022 года количество физических лиц, имеющих срочные вклады в белорусских банках, сократилось на 30 626 человек (на 2,7%), достигнув 1 099 879 человек.

Такие данные приведены в подготовленном Нацбанком аналитическом обозрении «Обследование по реализации банковского принципа «Знай своего клиента» в отношении привлечения срочных банковских вкладов физлиц за первый квартал 2022 года.

Снизилось, главным образом, количество вкладчиков, имеющих в банках срочные депозиты в иностранной валюте: на 28 тыс. — до 478 тыс. А число вкладчиков, имеющих средства в рублях, уменьшилось всего на 3 тыс. — до 622 тыс.

Это довольно странный результат, учитывая значительную девальвацию белорусского рубля против доллара и евро, которая произошла в марте. По-видимому, у людей возникли опасения насчет заморозки валютных депозитов в белорусских банках, как это произошло в Российской Федерации.

Мужчин среди вкладчиков на 1 апреля 2022 года насчитывалось всего 361 тыс., причем за квартал их стало меньше на 7 тыс. Женщин-вкладчиков в Беларуси стало на 24 тыс. меньше, то есть 739 тыс., сообщает select.by.

Срочные вклады в рублях выросли за квартал на 196 млн руб. (3,8%) и достигли 5,38 млрд руб. Это 32,5% от общего объема вкладов физических лиц во всех видах валют. Вклады в иностранной валюте в долларовом выражении в первом квартале снизились на 281 млн долл. (7,0%) — до 3,75 млрд долл.

Изменение величины сбережений населения в банках происходило, в значительной степени, за счет изменения не числа вкладов, а их размера. Так, средняя сумма депозита в белорусских рублях, приходящаяся на одного вкладчика, увеличилась в первом квартале текущего года на 356 руб. и достигла 8,7 тыс. руб. Средний депозит в иностранной валюте уменьшился на 127 долл. — до 7,8 тыс. долл.

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