Российские войска готовятся возобновить наступление на южном направлении
- 23.05.2022, 7:53
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Карта боевых действий.
Российские войска, вероятно, готовятся возобновить наступление на южном направлении. Об этом сообщает Institute for the Study of War в отчете по итогам 22 мая, пишет liga.net.
ISW ссылается на сообщение Генштаба ВСУ о том, что российские войска на южном направлении сосредоточены на строительстве второстепенных рубежей обороны, усилении систем ПВО, ведении разведки и обстреле украинских позиций.
Такие действия, согласно анализу ISW, указывают на то, что российские войска "создают условия для последующих наступательных действий".