Российские войска готовятся возобновить наступление на южном направлении 23.05.2022, 7:53

Карта боевых действий.

Российские войска, вероятно, готовятся возобновить наступление на южном направлении. Об этом сообщает Institute for the Study of War в отчете по итогам 22 мая, пишет liga.net.

ISW ссылается на сообщение Генштаба ВСУ о том, что российские войска на южном направлении сосредоточены на строительстве второстепенных рубежей обороны, усилении систем ПВО, ведении разведки и обстреле украинских позиций.

Такие действия, согласно анализу ISW, указывают на то, что российские войска "создают условия для последующих наступательных действий".

