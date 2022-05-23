Власти хотят навязать торговле и общепиту новые условия работы 1 23.05.2022, 8:05

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иллюстрационное фото: tvc.ru

В чем их особенность?

МАРТ вынес на общественное обсуждение проект Закона «Об изменении законов по вопросам торговли и общественного питания».

Как сообщается в обосновании к законопроекту, основной целью его разработки является унификация требований к организации и осуществлению торговой деятельности в Беларуси и Российской Федерации в соответствии с согласованной в прошлом году Союзной программой, пишет сайт газеты «Белорусы и рынок».

Кроме того, авторы документа рассчитывают, что его принятие создаст дополнительные условия для развития розничной торговли с использованием сети Интернет.

Из наиболее резонансных предложений, заложенных в законопроект, можно выделить, например, исключение из законодательства понятия «крупный магазин» и предъявляемых к таким магазинам дополнительных требований.

Предлагается также отменить необходимость согласования с местными исполнительными и распорядительными органами режима работы торговых объектов после 23:00 и до 7:00 для торговых центров, рынков, торговых объектов и объектов общественного питания, за исключением тех, где продается алкоголь. Могут также быть отменены требования для сетевых организаций общественного питания.

Из действующего Закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания» предлагается исключить такую меру государственного регулирования, как установление требований к заключению и исполнению договоров поставки товаров между субъектом общественного питания и поставщиком.

При этом одновременно может быть исключен запрет на введение государственными органами и юридическими лицами ограничений продажи отдельных видов товаров, сообщает director.by.

Проект Закона опубликован на сайте Правового форума Беларуси, а его обсуждение продлится до 27 мая 2022 года.

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