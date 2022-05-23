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Генштаб Украины назвал самые горячие точки на Донбассе

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  • 23.05.2022, 8:11
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Генштаб Украины назвал самые горячие точки на Донбассе

Оперативная сводка.

На Донецком направлении российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении активных боевых действий российские оккупационные войска не вели. Обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

На Северодонецком направлении армия РФ сосредоточила усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Оккупанты вели штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты вели боевые действия в районе Александрополья, но понесли потери и отступили. Также вели наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имели.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливают позиции сил обороны. Наносят авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

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