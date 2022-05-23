Астрофизики хотят найти двойник планеты Земля 2 23.05.2022, 8:27

Где он может находится?

Миссия Closeby Habitable Exoplanet Survey (CHES), разработанная Обсерваторией Пурпурной горы Китайской академии наук, планирует исследовать около 100 солнцеподобных звезд на расстоянии 32 световых лет от Солнечной системы.

Космический телескоп должен измерять минимальные изменения относительных позиций этих звезд на небе для поиска похожих на Землю планет вокруг них. CHES нужно было измерить колебание звезды с точностью до 1 мкс дуги, что составляет, для сравнения, всего лишь один мм движения на Луне, видимой с Земли, пишет «Хайтек».

Такое исследование, как отмечают авторы разработки, потребует в 10 раз большей точности измерений, чем та, которая сейчас используется в флагманских астрометрических миссиях мира. Чтобы достичь такой точности, исследователи используют технологию лазерной метрологии в фокальной плоскости.

Проект будет в ближайшее время рассмотрен экспертами Китайской академии наук. В случае одобрения команда планирует завершить строительство телескопа за пять лет и вывести его на орбиту в точку Лагранжа L2 Солнце-Земля. Ученые полагают, что CHES сможет обнаружить около 50 планет, похожих на Землю.

Исследователи отмечают, что большинство из более чем пяти тыс. экзопланет, обнаруженных на сегодняшний день, намного больше Земли либо находятся в обитаемой зоне меньших и более холодных звезд. Вероятность существования воды и жизни, такой как мы ее себе представляем, на таких экзопланетах гораздо ниже.

Ученые полагают, что новый космический телескоп поможет найти настоящие двойники Земли — планеты такого же размера и массы, как наша, и вращающейся в обитаемой зоне вокруг солнцеподобной звезды.

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