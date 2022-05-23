Как изменится курс евро и доллара в Беларуси на этой неделе? 23.05.2022, 8:40

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Прогноз аналитиков.

Несмотря на высокий градус ожидания, курс российского рубля к доллару США и евро остается на пятилетних максимумах. Именно это фактор привел к обновлению исторического максимума российской валюты и на белорусском валютном рынке. Разбираемся, почему так происходит, и каковы курсовые перспективы текущей недели, пишет myfin.by.

В пятницу, 20 мая, на торгах валютной секции БВФБ курс пары RUBBYN поднимался в моменте до RUBBYN 4,2795, но по итогу торгов зафиксировался на отметке RUBBYN 4,1892 за 100 российских.

На торгах Мосбиржи в ту же пятницу курс российского рубля к доллару США опускался до минимума с 2017 года в USDRUB 57,075. Правда, к закрытию торговой сессии, курс доллара вернулся к отметке чуть выше 60,00.

Причина такого укрепления российского рубля остается прежней – превышение предложения иностранной валюты над спросом в силу административных мер регулирования. Российский экспорт растет, импорт сократился почти на 70%, экспортеры продают 80% валютной выручки на торгах.

А начинающаяся неделя — это период налоговых выплат. Но, вероятнее всего, крупные налогоплательщики уже учли этот фактор, поэтому дальнейшее укрепление рубля маловероятно.

В валютной паре EURUSD на прошлой неделе наконец-то произошел некоторый разворот. Курс вырос до EURUSD 1,0562 к закрытию недели, а в моменте пара поднималась до EURUSD 1,6017. Индекс доллара DXY опустился до уровня в 103 пункта, минимальное значение индекса на прошлой неделе достигало отметки 102,740.

Ждем доллар по 2,5?

На белорусском валютном рынке эти факторы привели к резкому укреплению российского рубля и падению курса доллара США по сравнению с евро.

За прошлую неделю пара USDBYN снизилась на -0,82%, к началу года укрепление белорусского рубля к доллару составляет 2,66%. Пара USDBYN закрыла неделю на отметке в USDBYN 2,4804 при объеме торгов в пятницу в 40,073 млн долларов США.

Курс евро также за неделю остался почти без изменений, пара EURBYN выросла на 0,27% (к началу года снижение остается 9,54%). По итогам торгов в пятницу курс остановился на EURBYN 2,6075, хотя в течение недели пара EURBYN поднималась до EURBYN 2,6487.

На текущей неделе можно ожидать укрепления евро по отношению к доллару США и рост пары EURBYN до 2,6200–2,6500.

Российский рубль может скорректироваться от максимума, но курс рубля скорее всего останется выше RUBBYN 4,1000.

Доллар США также может вернуться к отметке в USDBYN 2,5000-2,5200.

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