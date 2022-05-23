Слабое звено Андрей Никулин

23.05.2022, 8:52

12,084

Андрей Никулин

В Таджикистане может рвануть так, что Кремлю мало не покажется.

Если бы у страны была настоящая, а не реактивная внешняя политика, пусть даже искаженная имперско-геополитическими гримасами, то давно бы уже в Душанбе сидел российский эмиссар, наделенный самыми обширными полномочиями и распутывал бы тот клубок, который режим Рахмона умудрился соорудить своими конфронтациями практически по всему периметру границ - с талибами в Афганистане, с Кыргызстаном в Ферганской долине и с Горным Бадахшаном, где ситуация из-за протестов и неумелых действий силовиков только ухудшается.

Но всем плевать, а значит потенциальное "слабое звено" в Центральной Азии практически определено. И когда там рванет всерьез, в Москве опять будут недоуменно разводить руками, как случалось во время всех киргизских революций или недавних событий в Казахстане и Афганистане.

Заниматься выдуманными проблемами с НАТО, Западом и Украиной, переводя их от большого ума из фантазий в реальное столкновение - это для кремлевских бонз престижно и увлекательно. Разгребать проблемы Центральной Азии, где нет ни престижа, ни аромата "высокой политики", им неинтересно. И поэтому все проблемы, которые возникают у южных границ России здесь замечают, только когда они, от запущенности, переходят в стадию жестких нарывов.

А позиция должна быть простая - если местные элиты хотят получат российскую поддержку, военную и финансовую, то должны поумерить аппетиты и политику, ведущую их страны к краху. Если не готовы это делать, то тогда нужно выводить оттуда базы и сворачивать общение до минимально-приемлемого. Чтобы не оказаться втащенным неуправляемым партнером в большие проблемы.

Впрочем сейчас задумался - о чем я пишу. Все это было бы актуально месяца три назад, с тех пор даже режимы Рахмона или клана в Туркменистане смотрятся, относительно российской политики верхом стабильности и предусмотрительности. Что не отменяет очевидно-собирающегося в регионе мощного кризиса который, с учетом прозрачности границ со среднеазиатскими республиками, отзовется и в самой России.

Андрей Никулин, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».