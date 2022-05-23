Белорусские аграрии тонут в долгах 3 23.05.2022, 9:23

3,284

Также падает производство с/х продукции.

Флагманы сельского хозяйства РБ сообщили о производственных и финансовых результатах. Треть года лидеры отрасли завершили падением выпуска, сообщает сайт banki24.by.

За январь-апрель 2022-го выпуск продукции в хозяйствах всех категорий сократился на 1,7% к уровню 2021 года. По итогам 4 месяцев прошлого года тоже происходило падение – на 0,3% к 2020 году.

На региональном срезе снижение производства к 2021-му показали Витебская (-4,1%), Гомельская (-7,7%), Гродненская (-3,3%), Минская (-0,2%) и Могилевская (-1,1%) области. По Витебщине, Гомельщине и Могилевщине падение идет второй год кряду – за 4 месяца 2021 года у них был минус к 2020 году.

В плюсе второй год подряд остается только Брестская область. В этом регионе за январь-апрель 2022 года выпуск продукции хозяйств вырос на 1,8%, за сопоставимый период 2021 года – на 1,9%.

По совпадению флагманы Брестчины являются наименее нагруженными долгами относительно остальных областей. Текущие выплаты по долгам в Брестской области тоже самые низкие в стране.

Отдельно за апрель выпуск в сельском хозяйстве сократился на 4,8% к уровню 2021 года. В этом месяце минусовали все области кроме Брестской. В целом производство продукции по сравнению с прошлым годом не растет с ноября-2021, то есть 6 месяцев без перерыва.

По уровню заработков сельское хозяйство оказалось в списке аутсайдеров. Средняя зарплата в отрасли за январь-март 2022-го составила 1032 BYN, тогда как средняя по экономике – 1554 BYN (согласно Белстату).

Почасовая зарплата в агросекторе за 1 квартал достигла 6,2 BYN против 5,2 BYN годом ранее (9,6 BYN и 8,3 BYN в среднем по экономике). По количеству отработанных часов аграрии находились среди лидеров – 502 часа за 3 месяца (против 476 в экономике).

В 1 квартале 2022 года флагманы агросектора чаще увольняли работников, нежели брали на работу. По итогам 3 месяцев количество уволенных оценивалось в 15,9 тыс. человек, количество принятых – 16,4 тыс. Чистый отток кадров за период составил около 0,5 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников в агросекторе за 3 месяца упала к 2021 году на 5%. Справочно: среднее падение по экономике за тот же период составило 2,9%.

В Беларуси данные о финансах и расчетах крупных и средних организаций приходят с задержкой от окончания отчетного периода. Поэтому в мае свежая информация относится к статистике на 1 апреля.

За январь-март 2022 года выручка флагманов сельского хозяйства выросла в номинале на 16,9% к 2021 году. Однако за тот же период цены производителей сельхозпродукции поднялись на 17,6%. Поэтому в реальном выражении (с учетом роста агроцен) выручка в отрасли снизилась к прошлому году.

Средняя рентабельность продаж у флагманов сельского хозяйства за 1 квартал 2022 года составила 6,6% при среднем уровне в экономике 8,3%. Медианные показатели заметно меньше.

По итогам 3 месяцев 31,1% крупных и средних хозяйств показали отрицательную рентабельность (понесли убытки с продаж), а 29,1% флагманов – рентабельность в пределах 0-5%. Это значит, что медиана по рентабельности у флагманов отрасли находилась ниже 5%.

В сельском хозяйстве были и высокодоходные флагманы. Порядка 4,7% флагманов в январе-марте имели рентабельность 20+% и 0,9% флагманов – 30+%. Удельные веса таких флагманов в экономике были равны 9,3% и 4,1% соответственно.

На 1 апреля 2022 года суммарные долги в отрасли составили рекордные 16,6 млрд BYN. Предыдущий максимум держался с 1 октября 2021 года. За скользящий год (12 месяцев) обязательства флагманов отрасли выросли на 8,1%.

Просроченные долги на отчетную дату составили 2,992 млрд BYN (рост на 4,7% за 12 месяцев). Доля просрочки на 1 апреля достигла 18% против 6% в целом по экономике.

Чистые обязательства отрасли составили 14,7 млрд BYN (+7,5% за скользящий год), просроченный нетто-долг – 2,534 млрд BYN (доля в 17,3% против 2,3% в экономике).

В январе-марте валообразующие организации сельского хозяйства направили на погашение кредитов и займов 665,9 млн BYN. По сравнению с 2021 годом выплаты в пользу кредиторов уменьшились на 11,2% (средний рост по экономике – 0,4%). На погашение и обслуживание долгов в 1 квартале отрасль отдала эквивалент 16,8% выручки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».