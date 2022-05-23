Каких военных, воевавших против Украины, могут хоронить в Беларуси? 9 23.05.2022, 9:54

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Лукашисты напрямую принимали участие в агрессии против соседней страны.

Украинская разведка сообщила, что в нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые вызвались заключить контракты с российскими ЧВК. В частности, траурные мероприятия по погибшим солдатом-контрактником прошли в городе Марьина горка Минской области (базируется 5 отдельная бригада специального назначения).

В Осиповичах Могилевской области (базируется 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

Ранее источники сайта Charter97.org сообщали, что среди убитых и раненых оккупантов на территории Украины есть белорусские военные.

Также об участии лукашенковских войск в агрессии заявляли простые украинцы. Жена известного украинского композитора Игоря Поклада Светлана в эксклюзивном интервью сайту «Гордон» рассказала, что в Ворзеле под Киевом были белорусские военные:

— В Ворзеле было три ротации оккупантов. Первыми зашли уроды, как говорится, пушечное мясо. Их послали на смерть, и они вокруг себя сеяли смерть.

Вторая ротация – это белорусская бригада. Они стояли с белорусскими флагами. Пусть Лукашенко говорит что угодно, что Беларусь не вступала в войну, но это неправда. Они тут стояли, в Ворзеле. Об этом, кстати, нигде не говорили. Но это факт. Костя об этом тоже много раз рассказывал. Даже если бы не было флагов, белорусов легко узнать по говору, по акценту. Так вот с белорусами он смог договориться и стал возить гуманитарную помощь. Они не то чтобы лояльно настроены были, но, во всяком случае, позволяли доставлять людям продукты.

Сообщалось, что лукашенковский военный мог участвовать в пытка мирного населения в Буче.

В квартиру супругов в этом городе ворвались белорус и чеченец. Оккупанты четыре дня пытали мужчину, от чего тот погиб.

«Это была одна из их баз. Белорус и чеченец именно их пытали, держали четыре дня в комнате. Мужчину постоянно избивали. Она просила хотя бы не бить при ней мужчину», – рассказал украинский военный изданию 24tv.ua.

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