Байден: США готовы защищать Тайвань военным путем 5 23.05.2022, 9:58

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Фото: Reuters

Это обязательство, которое на себя взял Вашингтон.

Президент США Джозеф Байден подтвердил готовность защищать Тайвань военным путем. Об этом он заявил, отвечая на вопросы во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«Очень быстро: вы не хотите втягиваться военным путем в украинский конфликт по очевидным причинам, вы готовы военным путем защищать Тайвань?», — спросили у Байдена.

«Да. Это обязательство, которое мы взяли на себя», — ответил президент США.

Байден отметил, что США согласились с политикой «единого Китая», на которой настаивает Пекин, но категорически против решения вопроса военным путем со стороны КНР.

«Но идея того, что он может быть взят силой, просто взят силой, неуместна для всего региона. Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло в Украине. Это бремя, которое даже тяжелее», — добавил Байден.

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