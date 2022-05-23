«В 23:00 родители должны забрать детей из школы лично» 7 23.05.2022, 10:24

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архивное фото: ONLINER

Как будут проходить выпускные вечера в Барановичах.

Вручение аттестатов об общем среднем образовании пройдет в учебных заведениях города 10 июня. И если в прошлом году в программу проведения выпускных вечеров коррективы внес коронавирус, то сейчас он отступил. Как будут прощаться со школой выпускники-2022 и сколько денег потратили на выпускной, intex-press.by рассказали их родители.

«Торжественная часть в школе, развлечения – за городом»

У жительницы Барановичей Натальи школу в этом году заканчивает сын Кирилл. Подготовка к этому важному событию началась в начале весны.

– Разговоры о подготовке к выпускному велись еще в начале года, но сам процесс и все хлопоты начались с приходом весны, – рассказывает горожанка. – Дел, конечно, много: сама организация праздника, приглашения, наряды, фотосессии. Все нужно успеть. Все переживают.

По словам Натальи, в этом году у них в школе пройдет только вручение аттестатов, а все развлекательные мероприятия они организовывали вне учебного заведения.

– Торжественная часть будет проходить в актовом зале школы с 21.00 до 23.00 – это вручение аттестатов. Будет ли какой-то небольшой концерт, точно не знаю. У нас в школе три 11-х класса, и на концерт, скорее всего, времени не останется. Дискотеки для ребят в этом году, как и в прошлом, не будет. Нас предупредили, что в 23.00 каждый из родителей должен забрать своего ребенка из школы лично, – говорит Наталья.

Горожанка отмечает, что для нее это не первый выпускной – старший сын 8 лет назад выпускался из кадетского училища, поэтому ей есть с чем сравнить.

– И организация была другой, и программа у старшего ребенка была продумана для детей, развлечения. Да, и цены, конечно, были ниже, чем сейчас, – поясняет она. – Но это важный для детей день. И он должен остаться в памяти не только вручением аттестата.

Именно поэтому, говорит Наталья, для своих выпускников они организовали загородный отдых.

– Я думаю, что они это заслужили. Конечно, с сегодняшними ценами это непросто, но за год, считаю, можно насобирать нужную сумму. чтобы порадовать и детей, и себя, – поясняет она.

Родители в целях экономии заказали «более простые фотоальбомы», которые обошлись в 15 рублей, отказались от видеосъемки. По общим подсчетам Натальи весь выпускной обойдется в сумму, равную примерно $200.

– Уже практически все готово, остались последние штрихи. Ленточки закуплены, альбомы и приглашения сделаны. Проходят последние репетиции вальса. Думаем, что все получится, как задумали – торжественно, красиво и весело и запомнится надолго, – резюмирует мама выпускника.

«Сейчас рассвет не встречают и по городу не гуляют»

Елена – мама двух дочерей. В этом году последний школьный звонок прозвенит для ее младшей дочери Анастасии.

По словам Елены, подготовка к выпускному – дело непростое и всегда отнимает много сил, нервов и времени.

– Мне кажется, что подготовка к окончанию школы и выпускному вечеру тянется уже с сентября. Голова забита не только ленточками, альбомами, цветами, но и тем, в чем дочь пойдет на выпускной и сколько на это нужно денег. Ведь девочек собрать намного тяжелее и затратнее, чем мальчишек, – поясняет она.

Елена отмечает, что ее дочь очень переживала по поводу того, как в этом году все будет организовано, пустят ли родителей и будет ли вообще какое-то мероприятие в школе.

– Из-за коронавируса и принятых по этой причине мер два предыдущих года почти никаких выпускных не было. И дочка переживала, что им тоже просто отдадут аттестаты и на этом все. К счастью, мероприятие будет. Правда, не с таким размахом, как это было раньше, – говорит горожанка. – Моя старшая дочь выпускалась из школы в 2012 году, и у них не только вручение аттестатов было, но еще и концерт, сладкий стол и ночная дискотека. Раньше выпускники и рассвет ходили встречать, и по городу гуляли. Сейчас такого нет.

Елена считает, что выпускной – один из важных моментов в жизни девушек и юношей, и он должен запомниться на всю жизнь. Поэтому, чтобы в памяти ребят не остались лишь минуты вручения аттестатов, родители решили организовать для них отдых на свежем воздухе. Это и от экзаменов отвлечет, и поднимет настроение перед поступлением.

– Все организационные моменты уже решили. К сожалению, как ни пытались сэкономить, получилось не очень. Больше всего шокировали цены на выпускные альбомы – она значительно выросла в мае, по сравнению с зимой, когда мы узнавали расценки, – говорит Елена. – Еще удивили цены на «выпускной образ»: в некоторых салонах прическа и макияж стоят не менее 150 рублей. Считаю, что это очень дорого.

«Некоторые хлопоты дети взяли на себя»

У Алены сын-одиннадцатиклассник Денис, и у нее это первый опыт подготовки к выпускному в качестве родителя.

У ее сына выпускной будет проходить в школе, торжественная часть запланирована на 20.30. В отличие от прошлого года, в этот раз родителям можно будет присутствовать на мероприятии.

– Конечно, все это волнительно, хлопотно. Последний год пролетел очень быстро. Как-то сын пришел и говорит: «Мама, у нас уже все готовы к выпускному. И парни, и девчонки готовы хоть завтра на торжественное мероприятие идти, а у нас еще ничего не куплено». Я все откладывала, думала, что это не проблема. А оказалось еще какая проблема, – рассказывает Алена.

По ее словам, в Барановичах тяжело найти актуальную молодежную модель – костюмы в основном на мужчин, не актуальных расцветок.

– Все темное, мрачное. А мы с сыном представляли его образ в светлых тонах. К тому же он у меня мальчик высокий. Еле нашли то, что хотели, – поясняет Алена. – И я не думала, что это окажется так затратно. На образ сына ушло около 800 рублей, это включая костюм, рубашку, галстук и обувь.

А вот вопросов и длительных обсуждений по поводу фотографа, видеограф, организация досуга, говорит горожанка, у них не было. Дети взяли эти хлопоты на себя, находили подходящие варианты, а уже с родителями согласовывали.

– Наши дети не захотели делать себе альбомы, они решили устроить себе фотосессию и сохранить все фото в электронном виде. А в остальном все как у всех: вальс, ленточки, украшение зала и прочее. На организационные моменты понадобилось около 350 рублей, – отмечает Алена.

По ее словам, к выпускному уже все готово, осталось дождаться самого торжества:

– Важно, чтобы для ребенка этот вечер был запоминающимся. Не так много в жизни событий, когда что-то отпечатывается в памяти. Например, мы с мужем до сих пор вспоминаем свои выпускные. Именно поэтому, чтобы добавить нотку праздника, мы с детьми после выпускного отправимся в ресторан.

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