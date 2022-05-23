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В Столинском районе зафиксировали передвижение колонны «Искандеров»

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  • 23.05.2022, 10:30
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В Столинском районе зафиксировали передвижение колонны «Искандеров»

Большая армейская колонна двигалась в восьми километрах от украинской границы.

В 8 километрах от границы с Украиной движется большая армейская колонна, состоящая из 7 единиц грозной военной техники. В данной боевой колонне транспортируются оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

Об этом в сети сообщили пользователи из Столина, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Пишут, что в составе военной колонны перемещалась белорусская техника боевого назначения. С высокой степенью вероятности, речь может идти об ОТРК «Искандер». Как ранее заявил Лукашенко, Беларусь купила данные боевые системы у РФ.

С учётом дальности ОТРК «Искандер», развёртывание тактических ракетных комплексов на этом направлении даёт возможность взять под контроль всю западную часть Украины, вплоть до границы с Венгрией и Румынией.

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